Barracões atraem empresas e geram empregos

Quedas do Iguaçu - Um projeto do governo do Estado, em parceria com as prefeituras, tem atraído empresas e gerado emprego e renda em 34 municípios das regiões central, oeste, noroeste e norte do Paraná. O trabalho conjunto permite aos municípios a construção de barracões industriais, que são cedidos para empresas que se comprometem a criar postos de trabalho e fomentar o desenvolvimento industrial e econômico nas cidades.

Pela parceria, o projeto é coordenado pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano, o Estado financia os recursos, a prefeitura se responsabiliza pela obra e as empresas pela geração de empregos. Não há aluguel. Somente custos de manutenção e tributos.

Em Quedas do Iguaçu foram construídos dois novos barracões industriais que já estão em fase de contratação das empresas para ocuparem os espaços. “Estamos finalizando os detalhes para lançar o chamamento público. No contrato determinamos que as empresas tenham que gerar ao menos dez empregos e garantir a manutenção do espaço”, explicou a prefeita de Quedas, Marlene Fátima Revers.

A ideia é transformar a cidade num polo de jeans. Os dois barracões instalados com apoio do Estado se somam a quase outros 30 barracões municipais utilizados para a atividade. “Estamos num processo de resgate de mão de obra”, disse a prefeita.

O projeto mais recente é o de Santa Izabel do Oeste, que terá um galpão de produção para o início da Cidade Industrial. O projeto autorizado pelo Estado prevê 2,05 mil metros quadrados de área construída. “O investimento é de quase R$ 1 milhão e vai possibilitar a geração de emprego e renda. Vamos firmar parceria com a iniciativa privada para formalizar as vagas”, disse o prefeito Moacir Fiamoncini.

O projeto já contemplou a construção de 68 barracões industriais, frigorífico e galpão para estacionamento. Os investimentos somam R$ 23,7 milhões, com recursos do Estado a fundo perdido ou pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha operacionalizada em parceria pela Fomento Paraná e Paranacidade.

Confira a lista de municípios contemplados:

Alvorada do Sul

Bituruna

Boa Ventura de São Roque

Campo Mourão

Capanema

Catanduvas

Clevelândia

Cornélio Procópio

Entre Rios do Oeste

Figueira

Goioerê

Gauraçá

Guaporema

Ibaiti

Iguatu

Inácio Martins

Itaúna do Sul

Ivaté

Lindoeste

Moreira Sales

Nova esperança do Sudoeste

Nova Laranjeiras

Palmas

Pérola d’Oeste

Pinhal de São Bento

Ponta Grossa

Quedas do Iguaçu