Banco do Empreendedor atinge R$ 1 mi em crédito

Marechal Cândido Rondon - Em um ano, o Programa Banco do Empreendedor da Fomento Paraná em Marechal Cândido Rondon atingiu a marca de R$ 1 milhão em crédito para empreendedores individuais e microempresas. O programa ocorre em parceria com o Município.

Tendo sido consolidado o acordo de cooperação técnica para adesão ao programa em agosto de 2017, em um ano diversos estabelecimentos comerciais do setor de serviços, além de empreendedores individuais pessoas físicas, captaram R$ 1 milhão em financiamentos de microcrédito para investimentos nos seus negócios.

Entre esses microempresários está a sócia-proprietária da Oficina da Foto, Rosane Kozerski Kunzler, que, ao lado do marido Wilson Kunzler comanda o negócio há 18 anos. “Os recursos obtidos estão sendo usados para reforma do nosso estabelecimento”, explica.

Segundo Rosane, a facilidade no acesso ao crédito, a taxa de juros mais atrativa e a qualidade do atendimento são os diferenciais na hora de optar pelo Banco do Empreendedor. “Entendemos que é necessário um investimento constante, para um crescimento contínuo e, através da Fomento Paraná isso é possível”, complementa.

Quem também comemora é a agente de crédito Ida Lorena Roehrs, que, empenhada no atendimento, melhorou significativamente os números desde que está à frente do Banco do Empreendedor. “Marechal Rondon só tem a crescer, através da geração de novos negócios, de emprego e renda por parte dos microempresários que estão investindo em seus negócios”, destaca Ida.

Mais números

Desde agosto de 2017, quando as operações foram iniciadas dentro da atual parceria, foram cadastradas 132 propostas, sendo que 98 empresas tiveram as propostas aprovadas e receberam o recurso financeiro, totalizando R$ 1.003.466,11. Foram atendidos diversos pequenos negócios, como oficinas, salão de beleza, lanchonetes, mercearias, obras de alvenaria, eletricista, estabelecimentos comerciais e industriais em geral, do setor de serviços, entre outros.

Operações de microcrédito

As operações de microcrédito envolvem valores de até R$ 10 mil para empreendedores pessoa física e R$ 20 mil para microempresas e empreendedores individuais. Os recursos podem ser usados para investimentos fixos, como obras e aquisição de máquinas e equipamentos ou como capital de giro para o negócio.

A Fomento Paraná atua com crédito orientado, que significa que, mais que dinheiro, o empreendedor tem seu projeto de investimento analisado e sua viabilidade verificada. As taxas de juros também são mais baixas que no mercado comercial e os financiamentos podem ser pagos em até 36 meses, incluindo um período de carência para pagar, se necessário.

Além disso, a instituição concede taxas diferenciadas para empreendedores que fazem cursos de capacitação gerencial, que aumentam a lucratividade e ajudam a reduzir o risco do negócio. Um desses cursos é o Bom Negócio Paraná, ministrado em Marechal Rondon, na Unioeste. Também são aceitas capacitações do Sebrae/PR e de outras entidades parceiras.

Informações

Interessados nas linhas de crédito podem se dirigir até a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, onde está localizado o Banco do Empreendedor/Fomento Paraná, no paço municipal, para mais informações.