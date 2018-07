Bana quer bons resultados na Copa Truck em Campo Grande

Duda Bana já está adaptado ao caminhão Volvo e agora parte em busca de resultados (Foto: Divulgação)

O curitibano Carlos Eduardo “Duda” Bana (Bana Pneus/Carlão Auto Peças) participa da quarta etapa da Copa Truck 2018, válida pela primeira etapa da Copa Centro Oeste, que será realizada no Autódromo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, amanhã.

Pilotando o Volvo nº 47, Duda Bana pretende fazer duas boas corridas em Campo Grande, visando iniciar bem na Copa Centro Oeste, em busca do seu primeiro pódio da Copa Truck em 2018.

A meta de Duda são dois bons resultados na rodada dupla de Campo Grande, pois vai andar em uma pista rápida e que conhece bem e está confiante no novo motor. “Para nossa equipe, iniciamos uma nova fase na Copa Truck em Campo Grande. Passamos a fase de adaptação, mesmo tendo andado pouco no Caminhão Volvo, mas acreditamos que, com o novo motor, teremos bons resultados nessas duas corridas. Vamos nos empenhar ao máximo para andar entre os primeiros, e, se tudo correr como o previsto, subir ao pódio pela primeira vez na temporada”, declarou Duda Bana (Bana Pneus/Carlão Auto Peças).