Bahia X Cerro na Sul-Americana

Salvador - Depois de golear o rival Vitória pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia vira a chave e volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Tendo a seu favor o bom momento corroborado com o resultado do Ba-Vi, o Esquadrão de Aço enfrenta nesta quarta-feira o Atlético Cerro, do Uruguai, às 21h45 (de Brasília), no Estádio de Pituaçu, pela segunda fase da competição continental.

As mudanças do Bahia para enfrentar o time uruguaio já começam no palco da partida. Antes programado para a Arena Fonte Nova, o confronto será realizado no Estádio de Pituaçu por coincidência de data com um show na casa do Tricolor.

Outra novidade diz respeito às caras novas do time para o confronto. Com a saída de Rafael Santos, Becão e João Pedro, foram inscritos Fernando, Edimundo e Gilberto.