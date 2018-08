Bahia e Inter testam a boa fase

Salvador - O duelo entre Bahia e Internacional nesta quarta-feira, às 19h30, na Fonte Nova, em Salvador (BA), coloca dois times em franca ascensão frente a frente pela 20ª rodada do Brasileirão.

O time da casa vem de oito partidas sem derrota, com vitórias sobre Corinthians (1 a 0), Vitória (4 a 1) e América-MG (1 a 0) e empates com Botafogo (3 a 3), Atlético-MG (2 a 2) e Chapecoense, Fluminense e Cruzeiro, todos por 1 a 1.

O Inter também vem em alta e venceu os quatro últimos jogos sem sofrer gols: 3 a 0 no Botafogo, 1 a 0 no Atlético-MG, 3 a 0 no Fluminense e 1 a 0 no Paraná, no último domingo, com direito a golaço de falta de Camilo no último minuto.

Para este jogo, o time baiano conta com os retornos do zagueiro Tiago, de suspensão, e do atacante Edigar Junio, poupado contra a Raposa. Já a equipe gaúcha pode ter a volta de Zeca, recuperado de lesão, no lugar de Fabiano, suspenso, na lateral esquerda. Além dele, os uruguaios Nico López e Jonatan Alvez também cumprem suspensão automática. D’Alessandro e Guerrero não foram relacionados.