Azul amplia ofertas de voos no feriado da Independência

Captado no ano passado com apoio do Visit Iguassu, evento terá cerca de 500 participantes (Foto: Divulgação )

A Azul anunciou que disponibilizará 100 voos extras ao longo do feriado prolongado da Independência. Entre os dias 6 e 9 de setembro, os três principais centros de conexão de companhia receberão o maior número de frequências adicionais.

Além dos hubs da Azul, destinos que registram aumento de turistas em datas comemorativas terão aumento na oferta. Porto Seguro, Fortaleza, Florianópolis, Salvador, Foz do Iguaçu e Natal são algumas das cidades com mais voos, que partirão, principalmente, de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte.

Foz do Iguaçu recebe 11ª Jornada Paranaense de Psiquiatria

A 11ª Jornada Paranaense de Psiquiatria e o 1º Simpósio Internacional da Associação Psiquiátrica da América Latina serão realizados em Foz do Iguaçu dias 2, 3 e 4 de agosto. A estimativa é reunir no Hotel Mabu Interludium cerca de 500 participantes do Paraná e da América Latina, entre médicos, especialistas, profissionais de outras áreas e estudantes.

Convidados irão abordar assuntos como dependência química, transtornos alimentares, suicídio, depressão, ansiedade, transtorno bipolar e autismo. A programação do evento também discutirá temas como TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e outras doenças da infância e adolescência.