Avião busca novos presos

Um avião pousou no fim da tarde de ontem no Aeroporto de Cascavel para trazer agentes federais. A informação é de que a aeronave permanecerá em Cascavel até a manhã de hoje, quando fará transferência de detentos do Presídio Federal de Segurança Máximo de Catanduvas para outras unidades do País. A transferência de presos pelo aeroporto de Cascavel tem sido constante neste mês, com a presença de aeronaves e um forte esquema de segurança para garantir o destino dos detentos.

Transferência de presos. Federais no aeroporto de Cascavel Paraná. Posted by O Paraná / Hoje News on Tuesday, August 28, 2018