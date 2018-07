Avenida movimentada no Domingão do Calçadão em Cascavel

(Foto: Fábio Donegá)

O Domingão no Calçadão, que acontece todos os domingos na Avenida Brasil, teve ontem uma das tardes mais movimentadas desde que foi criada. Muitos pais aproveitaram para levar os filhos para participarem das brincadeiras no último dia de férias escolares na rede municipal.

Ontem, o evento que já se tornou tradicional, teve a participação de equipes do Setor de Endemias trabalhando com a população sobre temas voltados à prevenção das doenças relacionadas ao Aedes aegypti.

Feira do Teatro

Pela manhã, a Feira do Teatro também contou com novidades. O estacionamento do Teatro Municipal Sefrin Filho e do Centro Cultural Gilberto Mayer teve atrações com carrinhos de rolimã que contagiou crianças e adultos.