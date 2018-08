Autódromo de cara nova

(Foto: Divulgação )

Equipes trabalham para deixar o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, bem bonitinho para as competições que vão movimentar as pistas neste fim de semana.

Segundo a Secretaria de Cultura e Esportes, estão sendo feitas a limpeza, a roçada e a recuperação de alguns pontos da pista e também das zebras.

Ainda conforme a secretaria, os trabalhos ocorrem por parte de apenados por meio de convênio com a Secretaria de Segurança do Estado e apoio do Automóvel Clube Cascavel. “Atendendo a um protocolo de normas, solicitado pelas confederações que utilizam o espaço para eventos, estamos reforçando algumas medidas de segurança como muro de contenção com pneus no curvão e retirada de guardrail em desacordo com as normas”, informou a secretaria em nota.

As manutenções dos espaços esportivos e culturais fazem parte da proposta da nova gestão da secretaria: “Nesses quatro meses de gestão já foram realizadas reformas e revitalização de aproximadamente 70 espaços públicos”, enumera.

Perto da vitória

Marcos Cortina e Roberto Vanzin poderão ser campeões antecipados da categoria Turismo I (Injetado) caso vençam uma das duas provas de dupla pelo Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel que será realizado no Autódromo Zilmar Beux neste sábado e domingo.

A comemoração já poderá ser no sábado. Isso porque Cortina e Vanzin venceram as três etapas disputadas e lideram o campeonato, com 118 pontos, contra 35 de Raffael Boita e 33 de José Newton Ficagna.