Audi Q8 está disponível para encomendas na Europa

Luxuosamente equipado, o SUV-cupê combina negócios e prazer e tem seu lançamento no mercado europeu marcado para o próximo mês (Foto: Divulgação)

O Audi Q8 combina o melhor de dois mundos – a elegância de um cupê de quatro portas de luxo e a conveniente versatilidade de um SUV de grande porte. O interior com dimensões generosas com compartimento de bagagens variável, sistema operacional de última geração, suspensão tecnológica e assistência inteligentes fazem do Q8 uma ótima companhia para negócios ou lazer. Com tração integral permanente quattro e uma altura livre do solo de até 254 milímetros, o SUV-cupê pode seguir sem ressalvas quando o asfalto termina. Fabricado na planta de Bratislava (Eslováquia), o Q8 já pode ser encomendado e estará disponível nas concessionárias em agosto na Europa.

Com seu grande compartimento de bagagens e espaço generoso de armazenamento dividido com bandejas, o Q8 é ideal para longas jornadas. O porta-malas comporta 605 litros e pode ter sua capacidade aumentada para até 1.755 litros com os assentos traseiros rebatidos. Duas bolsas de golfe podem facilmente ser armazenadas no SUV. A tampa traseira é operada eletricamente e há a opção de abertura e de fechamento por um gesto com o pé disponível. Outro opcional é a cobertura elétrica do compartimento, que retrai automaticamente nos trilhos quando a tampa traseira é aberta e se estende novamente quando fechada.