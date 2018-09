Atropelamento na BR-277

A tentativa de parar uma mureta nas margens da BR-277 em Cascavel na noite do último sábado quase terminou em tragédia para um homem. Ele teria se desequilibrado no momento em que tentava vencer o obstáculo para atravessar a rodovia e caiu sobre a pista, sendo então atingido por uma caminhonete.

O caso aconteceu na região do Bairro Santos Dumont, na região da Expovel. Ambulância do Siate, com médico de plantão, e socorristas da concessionária que administra o trecho foram acionados. Um caminhão de combate a incêndio dos bombeiros também esteve no local, mas não precisou agir.

O homem teve ferimentos considerados graves nas pernas e precisou ser entubado enquanto recebia os primeiros socorros dentro da ambulância.

O condutor da caminhonete relatou que o homem surgiu de repente na via e não houve tempo hábil para desviar. Vale destacar que o local é bastante escuro. A vítima foi levada pela ambulância da concessionária para atendimento hospitalar e seu quadro exigia cuidados.