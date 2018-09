Atlético-PR testa a boa fase diante do Palmeiras

São Paulo – Equipes dentre as que mais subiram de produção nas últimas rodadas do Brasileirão, Palmeiras e Atlético-PR colocam a ascensão à prova nesta noite, em duelo marcado para as 21h no Allianz Parque, em São Paulo, pela 23ª rodada.

Tanto Verdão quando Furacão estão invictos há sete jogos no campeonato, e têm empolgado seus torcedores. Na classificação o time paulista é o quinto colocado com os mesmos 40 pontos do quarto colocado Grêmio, enquanto a equipe paranaense ocupa a nona posição, com 27 pontos.

O Atlético, aliás, foi quem mais subiu na tabela após o encerramento da última rodada. Foram quatro posições com a vitória sobre o Bahia, em jogo que marcou a quarta partida consecutiva da equipe na Arena da Baixada. Nessa sequência o Rubro-Negro venceu também o Grêmio e o até então vice-líder Flamengo, além do Vasco. Agora, tenta manter o embalo longe de Curitiba.

Para isso, o técnico Tiago Nunes não conta com o meia Raphael Veiga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Bruno Nazário deve iniciar no time titular, bem como Lucho González, reserva diante do Bahia. Já a dupla de zaga Thiago Heleno e Paulo André deve seguir fora, apesar de ter viajado a São Paulo.

No Palmeiras, o técnico Felipão deve mandar força máxima a campo, depois de preservar os principais jogadores na vitória sobre a Chapecoense, no fim de semana. Até o lateral-direito Marcos Rocha, recuperado de dores no joelho, e o goleiro Jaílson, recuperado de dores no ombro, devem atuar. Tudo para dar ritmo de jogo para o clássico de domingo com o Corinthians, pela 24ª rodada.