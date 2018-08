Atlético-PR sofre para chegar a Chapecó

Com o grupo completo e embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o então vice-líder Flamengo, o Atlético-PR tem desafio marcado com a Chapecoense para esta noite, às 19h30, em Santa Catarina. Por conta da instabilidade climática de ontem, entretanto, o time paranaense não conseguiu pousar em Chapecó e precisou retornar para Curitiba, o que chegou a levantar a hipótese de pedido de adiamento da partida, o que foi descartado prontamente pelo presidente do Conselho Deliberativo do Furacão, Mauro Celso Petraglia. Pela distância entre as duas cidades, cerca de 500 km, o time paranaense cogitou seguir de ônibus, além de ter levantado a opção de viajar hoje para o jogo.