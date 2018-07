Atlético-PR recebe Vitória para jogo direto contra zona da degola

Curitiba - Desesperado por pontos para deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR tem um jogo de grande importância neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada: recebe o Vitória, pela 16ª rodada, para um duelo direto na parte de baixo da classificação.

O Furacão é o penúltimo colocado com apenas dez pontos, seis a menos que o Bahia, primeira equipe fora da zona da degola. Já o Leão tem 18 pontos, dois a mais que tricolor baiano.

Vindo de boa vitória sobre o Peñarol pela Copa Sul-Americana, o Atlético tem agora que lidar com os desfalques para voltar a respirar no Brasileirão. O técnico Tiago Nunes amarga cinco desfalques: goleiro Santos, o volante Lucho González, o meia Guilherme e o atacante Bergson, todos suspensos, e o zagueiro Thiago Heleno, lesionado.

Assim, Felipe Alves assume a titularidade no gol, com o meio campo formado por Bruno Guimarães, Matheus Rossetto e Raphael Veiga. No ataque, Pablo atua centralizado com Marcelo Cirino e Marcinho nas pontas.

No Vitória, o técnico Vagner Mancini também amarga ausências para montar o time. Ele não conta hoje com os zagueiros Aderllan e Walisson Maia, o lateral Juninho, os meias Nickson e Rodrigo Andrade e o atacante Rhayner, todos no departamento médico.