Atlético-PR recebe Peñarol disposto a findar longo jejum

Curitiba - O Atlético-PR, que não vence uma partida desde maio, recebe o Peñarol nesta quinta-feira, às 19h30, pela Copa Sul-Americana, na busca pelo fim do jejum e de amenizar a fase ruim que vive, ao ocupar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Com apenas uma vitória nos últimos 17 jogos disputados, a equipe rubro-negra quer conquistar a vantagem dentro de casa para recuperar a confiança e sair na frente antes do segundo jogo, em Montevidéu, ficando mais perto da classificação para as oitavas de final.

Esta será a primeira vez que os dois clubes se enfrentarão em uma competição oficial, mas as lembranças do amistoso disputado no ano passado, durante a preparação para a Libertadores e que terminou com muita violência, com três jogadores expulsos e nove cartões amarelos, ainda estão vivas na memória dos torcedores.

Para a partida desta quinta, o técnico interino Tiago Nunes só terá um desfalque: o zagueiro Thiago Heleno, que ainda se recupera de lesão. Além disso, Bruno Nazário e Marcelo Cirino, recém-contratados, já foram inscritos na competição e estarão à disposição do treinador.

O adversário

O Peñarol desembarcou no Brasil motivado pela boa fase que vive. A equipe vem de uma boa sequência de resultados e terá a volta de “Cebolla” Rodríguez, que disputou a Copa do Mundo com a seleção do Uruguai. O técnico Diego López não poderá contar com os laterais-direitos Hernán Petryk, suspenso, e Guillermo Varela, que também esteve na Copa, machucado. No entanto, poderá contar com Ezequiel Busquets, uma das apostas da equipe uruguaia para esta temporada, além dos jovens Enzo Martínez e Darwin Núñez. Outra boa notícia para os “Carboneros” é o retorno do atacante Lucas Viatri, que estava há quase sete meses afastado, recuperando-se de lesão ocular.