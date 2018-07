Atlético-PR recebe Internacional

Curitiba – Depois de figurar entre as primeiras posições na classificação do Brasileirão nas primeiras rodadas e depois amargar um jejum de nove jogos sem vitórias, o que lhe empurrou para a penúltima posição, o Atlético-PR reinicia as disputas da Série A com expectativa elevada nesta quinta-feira, quando recebe o Internacional às 21h, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada.

A motivação extra tem nome e sobrenome: Tiago Nunes. O comandante da equipe alternativa do Furacão que conquistou o Campeonato Paranaense com 10 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 16 jogos assumiu o lugar do técnico Fernando Diniz durante a pausa para a Copa do Mundo e hoje fará sua estreia no campeonato nacional.

Será seu segundo jogo à frente do rubro-negro paranaense, pois já comandou o time no empate com Cruzeiro pela Copa do Brasil, na segunda-feira. Para o embate desta noite, ele não tem desfalque por suspensão nem por lesão. Assim, deverá manter o esquema utilizado contra a Raposa, o 4-3-3 com Pablo, Raphael Veiga e Nikão no ataque.

Vale lembrar que na pausa para a Copa o Furacão perdeu Thiago Carleto, Pavez, Ribamar, Ederson, Gustavo Cascardo e Caio, além de Fernando Diniz. Já as novidades são o atacante Marcelo Cirino e o meia Bruno Nazário, além de Tiago Nunes.

O Colorado

Quarto colocado no Brasileirão e embalado por oito jogos sem derrotas até a paralisação da competição, o Inter reinicia o campeonato também com expectativa elevada. Isso porque foi uma das únicas equipes que não perdeu jogadores do elenco, além de ter se reforçado com o atacante Jonathan Alvez e o meia Martín Sarrafiore. Os dois não são opções no time titular do técnico Odair Hellmann nesta noite.