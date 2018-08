Atlético-PR desafia Ceará em jogo de desesperados

O primeiro turno do Brasileirão será encerrado neste fim de semana com 19ª rodada, marcada para iniciar às 19h deste sábado com Ceará x Atlético-PR, em Fortaleza (CE). O duelo opõe duas equipes que lutam desesperadamente para deixar a zona de rebaixamento. O time paranaense é o penúltimo colocado e não deixará o grupo dos quatro últimos nem com vitória fora de casa. Já a equipe cearense, antepenúltima colocada, pode deixar a incômoda zona em caso de triunfo. Para este jogo, o técnico Tiago Nunes (foto) fará mudanças no Furacão, que vem de goleada por 4 a 1 sobre o Peñarol pela Copa Sul-Americana. Wanderson, que cumpriu suspensão no Uruguai, retorna à zaga no lugar de Zé Ivaldo; Wellington, que não está inscrito na competição continental, volta ao meio de campo; e Lucho González, desgastado, será poupado. No ataque, Pablo cumpre suspensão.