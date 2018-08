Atlético-PR comemora semana cheia para receber Fla na Arena

Curitiba - Após uma maratona longe de casa, o elenco principal do Atlético-PR tem uma semana cheia para o retorno à Arena da Baixada. No domingo (19), o Furacão receberá o Flamengo, às 11h, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O grupo atleticano que nas últimas partidas atuou como visitante diante de Corinthians e Ceará, pelo Brasileirão, e o Peñarol, pela Sul-Americana, reapresenta-se no CT Alfredo Gottardi na tarde desta terça-feira, e além do treinamento de hoje, o técnico interino Tiago Nunes terá outras cinco sessões de treinos com o elenco atleticano.