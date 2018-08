Atletas de Toledo conquistam o ouro no Pan-Americano

Rafael Faria e Willian Guimarães conquistaram duas medalhas de ouro (Foto: Assessoria )

Toledo - Dois atletas de Toledo foram medalhistas no Pan-Americano Júnior de Badminton, disputado em julho em Salvador. Willian Guimarães e Rafael Faria conquistaram duas medalhas de ouro na competição e reforçam o status da cidade como uma das maiores referências do Brasil na modalidade.

Willian Guimarães levou a medalha de ouro na simples Sub-17 e nas duplas Sub-17 ao lado de Rafael Faria, também de Toledo. Além do Brasil, o campeonato reuniu atletas do Canadá, do México, dos Estados Unidos, do Chile, do Peru e de El-Salvador. A seleção brasileira conquistou quatro medalhas: três de ouro e uma de prata.

Na disputa por equipes, o Brasil foi derrotado pelo Canadá na grande final por 3 a 2. Na final da simples Sub-17, Willian Guimarães derrotou o canadense Colin Jia por 2 sets a 0. Nas duplas Sub-17 Willian e Rafael Faria derrotaram Colin Jia e Darren Choi do Canadá por 2 sets a 0.

Em 2017 Willian Guimarães também obteve duas medalhas no Campeonato Pan-Americano, uma de ouro na simples Sub-17 e uma de prata ao lado de Rafael Faria nas duplas Sub-17. Na oportunidade, o atleta local Vinicius Alecrim também foi medalhista. Para Willian, as duas medalhas são motivo de muito orgulho e uma grande recompensa por todo trabalho e dedicação nos treinamentos.

“Neste ano com um pouco mais de experiência obtive um resultado ainda melhor. Essa conquista é a realização de um sonho e o prêmio por toda a dedicação nos treinamentos”, destaca.

Antes da disputa do Campeonato Pan-Americano, o atleta passou pelo período de um mês de treinamentos com a equipe da seleção brasileira acompanhado da técnica Norma Rodrigues em Teresina (PI).

Desenvolvimento

O técnico da equipe de Toledo, Valdecir Barbosa, acredita que as conquistas no Pan-Americano mostram o grande desenvolvimento da modalidade em Toledo. “Quando iniciamos o projeto na Ação Social há mais de dez anos, a gente nunca imaginava alcançar o patamar em que estamos hoje. Nos últimos anos conquistamos várias medalhas no sul-americano e no pan-americano. Tudo isso é fruto de muita dedicação e empenho em nosso trabalho. A partir de agora esperamos continuar obtendo bons resultados e continuar ajudando socialmente”, ressalta.

O projeto de badminton de Toledo tem sede na Ação Social São Vicente de Paulo e atende mais de 300 crianças e adolescentes. A modalidade recebe o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer.