Atenção! Novo sistema já entrou em operação

Quem mora ou trabalha nas regiões norte e leste de Cascavel já começaram a usar o novo sistema de transporte coletivo, que inclui o novo Terminal Noroeste, que fica no Bairro Brasmadeira. As novas linhas começaram a ser operadas desde sábado (1º), já passando pelo novo Terminal Leste, construído no Bairro Pacaembu e que substitui o do Bairro São Cristóvão.

Mas é a partir de hoje, segunda-feira, que o sistema começa a ser testado de verdade. Primeiro dia útil das mudanças e que exige que os passageiros fiquem atentos para não perder o ônibus e chegar ao destino com tranquilidade.

As orientações sobre essas mudanças estão sendo divulgadas nos próprios terminais e nos ônibus, mas as dúvidas são muitas. E com razão! São mais de 120 alterações.

A zeladora Rute Rozeno de Souza queria ir ao supermercado na manhã de sábado e pegou o ônibus errado. Foi e voltou para o Terminal Noroeste, onde, na segunda vez, resolveu pedir informação: “Está complicado! Já fui e voltei aqui para o Noroeste. Está bem bagunçado, precisa de mais funcionários ajudando a gente e precisa divulgar mais informações. Na parte de estrutura, o terminal ficou muito bonito e não tem mais frio, ficou bom, com mais espaço”.

Para a dona de casa Carmem Pereira, as novas linhas ficaram mais demoradas e também precisa de mais servidores passando orientações. “De estrutura, está muito bom. O problema são essas linhas, a gente fica muito tempo esperando e tem que ficar pedido informação para o motorista, fazendo ele perder tempo, porque são poucos fiscais para ajudar”.

Dúvidas? Pergunte!

A fiscal da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) Silvana Alves esteve no Terminal Noroeste auxiliando os passageiros. Ela disse que informativos com horários e itinerários estão sendo distribuídos para os passageiros. “Ficou melhor dessa forma, os terminas estão mais perto dos bairros. Nós estamos passando todas as recomendações necessárias. Quem tiver dúvida é só chegar ao fiscal e perguntar”.

27 novos itinerários estão no site

Estão operando 21 ônibus no Terminal Noroeste e 50 no Terminal Leste, totalizando 27 novos itinerários, 10 linhas no Noroeste e 17 no Leste, e no site cettrans.com.br há todas as tabelas de horários e itinerários.

Está também à disposição da população o telefone: (45) 3036-8088, e ainda os passageiros podem ir até a sede da Cettrans, que fica na Avenida Assunção, 1.757, na rodoviária.

Uma das questões que a Cettrans queria solucionar parece que se tornou realidade. “Desafogou o Terminal Leste agora, tem mais espaço para caminhar. Sem aglomeração para esperar o ônibus, ficou bem melhor assim”, disse a passageira Elaine Aparecida Santos.

Reportagem: Silvio Matos

Fotos: Aílton Santos

Legenda: Fique atento, novos terminais estão em funcionamento