Atenção! Não fique sem água

A Sanepar informa que serão executados serviços de limpeza e de manutenção no reservatório de água da Rua Fortaleza, em Cascavel, nesta quarta-feira (8). Os trabalhos começam às 15h e devem se estender até as 17h, podendo interromper o fornecimento de água nas regiões dos Bairros Cancelli, Claudete e Canadá e do Núcleo de Produção 3. O abastecimento deve voltar à normalidade a partir das 19h e será de forma gradativa.

Ficarão sem água durante esse período os clientes que não têm caixa de água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

Obras interrompem trânsito

A Sanepar informa que fará obras de implantação de interceptor de esgoto na Avenida das Torres, em Cascavel, de 6 a 8 de agosto. Os trabalhos serão feitos das 8h às 18h30, no trecho entre a Rua Amazonas até o Córrego Bezerra. As obras vão interditar parcialmente ou totalmente a via durante alguns horários.

Os motoristas devem ficar atentos à sinalização do trânsito no local para evitar acidentes.