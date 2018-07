Aston Martin DBS Superleggera chega com motor V12 de 725 cv

A Aston Martin revelou no dia 26 de junho, o inédito DBS Superleggera, o superesportivo mais potente e rápido já produzido em série pela fabricante britânica, que chega para se posicionar no topo da gama e incomodar modelos de renome no segmento, como a Ferrari 812 Superfast. O nome “DBS” faz referência a um modelo icônico lançado pela empresa em 1967, enquanto o sobrenome “Superleggera” significa “superleve”, o que denuncia que o modelo traz materiais mais leves em sua construção para beneficiar o desempenho.

O novo DBS Superleggera chega para substituir o Vanquish S e segue a filosofia do DB11. Tanto é que o motor é o mesmo V12 biturbo de 5.2 litros, mas com mudanças para gerar ainda mais potência e torque. São nada mais que 725 cavalos de potência, a 6.500 rpm, e pesados 91,8 kgfm de torque, entre 1.800 e 5.000 rpm. Ele está associado ao câmbio automático ZF de oito marchas que foi reforçada para lidar com o torque extra e traz relação final reduzida e sistema de tração traseira.

De acordo com dados da Aston Martin, o novo bólido é capaz de acelerar 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos e alcançar velocidade máxima de 340 km/h.

Ainda entre os diferenciais, o novo Aston Martin DBS Superleggera é marcado pela grade frontal com formato maior e mais marcante, novo conjunto de faróis e lanternas com recorte diferenciado, capô com formato mais proeminente, laterais com novos vincos e ainda a ausência do logotipo da Aston Martin na tampa traseira – ao invés dele, há o nome da marca por extenso, algo exclusivo entre os modelos da empresa.

O conjunto inclui também um sistema de exaustão quádruplo, que emite um ruído ainda mais intenso, mais alto que o do DB11 convencional em 10 decibéis, além de um novo divisor dianteiro, difusor traseiro exclusivo, aerofólio traseiro Aeroblade 2, rodas de 21 polegadas com pneus Pirelli P Zero, freios de carbono-cerâmica de 410 mm de diâmetro na frente e 360 mm atrás, suspensão adaptativa mais baixa em 5 mm, sistema de vetorização de torque, diferencial mecânico, entre outros.

A Aston Martin informa que o novo DBS Superleggera gera 60 kg de downforce na frente e 120 kg atrás. O peso seco do superesportivo é de 1.693 kg.

O novo Aston Martin DBS Superleggera estará disponível por 225 mil libras, ou 50 mil libras a mais que o DB11 V12 AMR e 38 mil libras a menos que a Ferrari 812 Superfast.