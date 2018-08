Assis comemora 52 anos com grande festa neste domingo

Assis Chateaubriand - Este domingo (19) é dia de festa em Assis Chateaubriand. O Município completa 52 anos de emancipação político-administrativa e a data será comemorada em grande estilo. O tradicional desfile cívico não ocorrerá neste ano, mas o Centro de Eventos Ângelo Micheletto será palco de celebração, com shows, almoço, feira, apresentação da fanfarra e parque de diversões.

E para marcar o aniversário da Cidade Morada Amiga, não poderia faltar bolo. E que bolo! A prefeitura servirá aproximadamente 500 quilos em 52 metros, simbolizando a idade de Assis. O bolo gigante será distribuído gratuitamente para toda a população, a partir das 14h30, no Pavilhão de Indústria e Comércio. Os parabéns ao Município serão cantados por uma multidão de pessoas.

“A festa é para a população. Nossos colabores estão organizando para que esse domingo seja especial e, por isso, contamos com a presença do nosso povo”, convida o prefeito João Aparecido Pegoraro.

A data oficial do aniversário de Assis, dia 20 de agosto, cairá na segunda-feira, mas as festividades acontecerão na véspera do feriado municipal.

Bolo gigante pesa quase meia tonelada

A empresa C.Vale encerrou ontem o preparo do bolo de 52 metros para a comemoração do aniversário de Assis Chateaubriand. Para que a quase meia tonelada fique pronta e entregue hoje, uma equipe de confeiteiros iniciou a confecção quatro dias antes, ainda na quinta-feira (16). O bolo está sendo todo preparado na padaria do Supermercado C.Vale e envolve seis profissionais.

Conforme ficam prontas, as placas de um metro cada são armazenadas em uma câmara fria. O bolo de 52 metros de comprimento será transportado para o Centro de Eventos neste domingo, por volta das 8h, e a montagem levará em torno de três horas.

Devem ser servidas quase 5 mil fatias aos participantes, envolvendo mais de 60 colaboradores.

Almoço beneficente

Um grande almoço reunirá cerca de 1.200 pessoas no Pavilhão Gastronômico. Organizado pela Associação Hospitalar Beneficente Moacir Micheletto, o evento começa às 11h. Os ingressos estão sendo comercializados ao custo de R$ 25 e podem ser adquiridos com colaboradores do Hospital Beneficente. “O cardápio será popular, com carne assada de porco e frango, creme de milho, farofa, arroz e saladas. Ao todo, serão assados em torno de 600 quilos de carne suína e 270 quilos de coxa e sobre coxa”, declarou Natal Zuffo, provedor da associação.

5ª Feira do MEI

Também neste domingo, a Feira do MEI, que chega à quinta edição, reunirá dezenas de microempreendedores individuais. No dia, eles terão a oportunidade de divulgar e expandir seus negócios. “Vamos aproveitar esse momento festivo do nosso município para juntar o útil ao agradável e realizar a feira que tem o objetivo de divulgar o potencial dos nossos microempreendedores, que mantém suas atividades profissionais formalizadas para o sustento familiar”, salienta Marcelo de Oliveira, agente de desenvolvimento do Município.

Organizada pela Sala do Empreendedor, a Feira do MEI será aberta às 11h e vai até as 22h, no Pavilhão Gastronômico. Serão cerca de 30 expositores que oferecerão produtos como artesanato, confecções, alimentos, entre outros.

Expo Assis será lançada hoje

Este domingo será de muita comemoração, mas a maior festa do Município ocorrerá de 18 a 21 de outubro. A Expo Assis 2018 será lançada em meio às celebrações do aniversário da cidade. Na oportunidade será lançada a programação das atrações artísticas.