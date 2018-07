Assembleia do Consamu

Na assembleia os municípios decidiram manter os R$ 1,39 como custo per capita para o consórcio (Foto: Secom)

Anfitrião da Assembleia Geral Ordinária do Consamu na Amop, o prefeito Leonaldo Paranhos abriu a pauta ontem ao lado do presidente do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste do Paraná e prefeito de Palotina, Jucenir Stentzler.

O encontro serviu para debater com prefeitos e secretários de toda a região o Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum dos Consórcios e o Plano de Trabalho para 2019, e reafirmou o compromisso de continuar zelando pela saúde da população, que espera dos municípios ações que amenizem a dor e o sofrimento nos momentos principalmente de urgência e de emergência.

Hoje o Consamu reúne 43 municípios e conta com 600 colaboradores, um modelo de gestão que, segundo o presidente funciona e é possível graças à modalidade consórcio. O custo per capita atual é de R$ 1,39 nos municípios com base e de R$ 1,06 nos municípios sem base.

Na assembleia definiu-se pela manutenção dos valores para o próximo ano. "É um serviço importante, que paga-se para não precisar, mas se precisar os profissionais estarão lá para ajudar a população e oferecer a retaguarda, com uma equipe especializada", detalhou Jucenir.