As principais contratações dos gigantes do futebol europeu

Madri - Os gigantes europeus seguem movimentando o mercado de transferências e fazendo contratações com interesses distintos. Alguns optaram pela manutenção do elenco em vez de fazer muitas contratações, como o Real Madrid. O clube espanhol perdeu o seu principal jogador. Cristiano Ronaldo se transferiu para a Juventus, em uma das mudanças mais empolgantes do mercado até o momento.

Outro jogador de longa data se despediu de seu clube. Gianluigi Buffon saiu da Juventus após 17 anos defendendo clube e está no PSG para um novo desafio. Com o interesse de reformular o seu elenco, Barcelon contratou do Bayern de Munique o meia chileno Arturo Vidal. O mercado italiano chamou atenção, a Inter de Milão trouxe nomes como o meia Radja Nainggolan e a promessa argentina Lautaro Martínez. Seu principal rival, o Milan acertou o empréstimo do atacante argentino Higuaín. Confira as principais contratações dos gigantes europeus até agora.

A maior contratação da temporada até o momento foi a chegada de Cristiano Ronaldo na Juventus, após nove anos de Real Madrid e status de um dos maiores ídolos da história do clube espanhol. O craque português deixou os merengues depois de ter feito 450 gols em 438 jogos e se tornar o maior artilheiro da história do clube. A Vecchia Signora pagou 117 milhões de euros (R$ 503,4 milhões) pelo jogador em um contrato até 2022.