Artista comemora carreira com valorização de mulheres

A coleção de quadros de Frida Kahlo e Marilyn Monroe pretende inspirar as mulheres atuais (Foto: Divulgação )

A artista paranaense de Medianeira Daine Mari Chibiaqui lançou uma série de quadros de Frida Kahlo e Marilyn Monroe para comemorar seus 40 anos de carreira enaltecendo a figura dessas grandes mulheres.

Com cores fortes e traços únicos, Frida e Marilyn aparecem representadas no estilo realismo espontâneo, sempre remetendo à vivacidade e à exuberância da existência de duas artistas que estão até hoje entre as mais importantes figuras da arte no século XX.

Segundo a artista, a proposta é deixar um legado para os novos artistas. “Eu gostaria de deixar um legado, contar uma história e despertar nas pessoas sentimentos que façam a diferença. Nessa coleção, quero exaltar imagens de mulheres que foram expoentes e até hoje servem de exemplo”, conta.

Por que a Frida Kahlo e Marilyn Monroe?

De acordo com Daine, a escolha das duas mulheres se deu pelo contato da artista com a arte e pelo prazer que vem da arte. “Além disso, tiro o meu sustento e transmito ao mundo a visão que tenho através da arte, esse não é apenas um trabalho”, explica a artista.

Marilyn e Frida foram figuras polêmicas, que tiveram posturas consideradas radicais para suas épocas, mas na prática estavam apenas lutando por igualdades.

Marilyn Monroe representou papéis estereotipados, era uma mulher com consciência política e inteligente, ela criou sua própria produtora com mulheres ocupando metade dos cargos para driblar a dominação masculina em Hollywood. Frida passou por cima de todos os obstáculos em um México repleto de preconceitos - como era naquele tempo - e tornou seu trabalho conhecido mundialmente.

Trajetória da artista

A artista foi incentivada pela avó a iniciar a carreira no mundo das artes. Aos 12 anos, Daine Mari Chibiaqui vivia em Capanema, no interior do Paraná, e, fascinada com os quadros que via na igreja, revelou que também gostaria de pintar mesmo não existindo na cidade os materiais necessários.

A avó ajudou a mudar a vida da artista quando mandou buscar em Curitiba tintas, pincéis e inúmeros utensílios que fossem ajudar a neta a realizar o sonho. “Quando ela chegou com tudo aquilo eu levei um susto. Não sabia nem por onde começar. E ela simplesmente me disse ‘Você não queria pintar? Então pinta, começa!’, típico de uma mulher forte para qual não havia empecilhos quando desejava alguma coisa. Eu segui o conselho e o exemplo dela, e aqui estou”, lembra.

Autodidata, a artista paranaense desenvolveu uma técnica própria ao longo dos anos. “Não fiz faculdade, fui juntando influências e prática para desenvolver os vários estilos que utilizo atualmente”, explica.

Exposições

Dedicada à arte quase que 24 horas por dia, Daine Mari Chibiaqui já alcançou reconhecimento e teve seus quadros estampados em calendários e catálogos de arte famosos, como o Calendário Anual da Acrilex e o Catálogo Art Gallery in Brazil. Ela também realizou incontáveis exposições pelo Brasil e outros países como a Exposição XVII Circuito Internacional de Arte Brasileira Hungria/Budapeste, Holanda/Haia, Holanda/Amsterdã.

Neste segundo semestre de 2018, a artista irá expor no Museu do Louvre, em Paris, no Salon Art Shopping Carrousel. E, em 2019, participará novamente do Circuito Internacional de Arte Brasileira que ainda não tem definido em qual país fará exposições.

Outros estilos

A artista possui coleções em inúmeros outros estilos influenciados pelo impressionismo e realismo. Além de também aplicar técnicas de pinturas em madeira de demolição. Para conhecer as outras faces da versátil artista paranaense basta acessar a sua página nas redes sociais.