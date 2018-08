Arthur Zanetti testa habilidades no Brasileiro de Especialistas

Rio de Janeiro - O campeão olímpico Arthur Zanetti disputa o Campeonato Brasileiro de Especialistas - por aparelho - de hoje a domingo, em Santos (SP), como parte de sua preparação para a competição mais importante do calendário de 2018, o 48º Mundial de Ginástica Artística de Doha, de 25 de outubro a 3 de novembro.

“Eu vou me apresentar no solo, argolas e salto. Nas duas últimas semanas fizemos treinos mais objetivos. De manhã, era fazer a série sem quedas e ir para casa descansar, para repetir os elementos que não saíram bem, à tarde. Foram treinos mais curtos e objetivos para o Brasileiro. Eu pretendo ter, em Santos, atuação igual ao último Brasileiro de Especialistas ou até melhor”, afirmou o campeão olímpico em Londres 2012 e medalhista de prata na Rio 2016 nas argolas. No último Brasileiro, Arthur levou ouro nos aparelhos argolas e salto, e prata no solo.

O Brasileiro de Especialistas, que serve para a Confederação Brasileira de Ginástica avaliar atletas para a seleção, encaixa-se na temporada como preparação também ao Pré Pan-Americano de Lima, no Peru, que será realizado de 10 a 16 de setembro.