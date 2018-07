Arrecadação em junho soma R$ 110,855 bilhões

Brasília - Mesmo sob impacto da greve dos caminhoneiros (em maio), a arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 110,855 bilhões em junho, um aumento real (já descontada a inflação) de 2,01% na comparação com o mesmo mês de 2017. Esse foi o sétimo mês consecutivo de crescimento real nas receitas em relação ao ano passado. Em relação a maio deste ano, houve aumento de 3,09%.

O valor arrecadado foi o maior para meses de junho desde 2015.

De acordo com a Receita, o comportamento da arrecadação foi influenciado por fatores macroeconômicos, como a queda de 6,67% na produção industrial em junho - em relação ao mesmo mês de 2017 - decorrente da greve dos caminhoneiros em maio. As receitas com IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) caíram 14,28% em junho na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Além disso, as receitas com o Imposto de Renda Pessoa Física sobre rendimentos de capital caíram 27,93% devido à redução na taxa de juros.

Entre janeiro e junho deste ano, a arrecadação federal somou R$ 714,255 bilhões, o melhor desempenho para o período desde 2015. O montante ainda representa avanço de 6,88% na comparação com igual período do ano passado.