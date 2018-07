Após falhas, inscrições do Fies são prorrogadas

Após uma série de falhas, o MEC (Ministério da Educação) prorrogou as inscrições para o Fies (Financiamento Estudantil) do segundo semestre.

Agora, os interessados terão até as 23h59 desta terça-feira (24) para se inscrever no programa federal. Estão sob disputa 155 mil vagas -50 mil delas são na modalidade juro zero.

Segundo o ministério, o sistema apresentou aos inscritos alguns cursos com vagas que não existiam. Quem efetuou a inscrição nos cursos com esse problema, poderá refazer o processo.

Quem não refizer a inscrição, segundo o MEC, terá o cadastro cancelado automaticamente. O governo disse que comunicou todos os estudantes prejudicados por e-mail e mensagem de texto.

Até a manhã desta segunda-feira (23), 170.190 inscrições já haviam sido concluídas, de acordo com balanço atualizado da pasta.

Podem se inscrever no programa os estudantes que fizeram a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010 e obtiveram média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas e não ter zerado a redação.

Outra condição para contrair o benefício é ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Já na modalidade P-Fies (quando o agente financeiro é o banco), a renda familiar não pode passar de cinco salários mínimos. O resultado da seleção será conhecido no dia 30 de julho, em chamada única. Até 3 de agosto, os selecionados deverão efetivar a contratação do financiamento.