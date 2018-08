Apae inicia a Semana da Pessoa com Deficiência

Cascavel - Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas, é o tema central da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que a Apae de Cascavel lança oficialmente neste domingo (19), com Missa em Ação de Graças, a partir das 19h, na Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Na segunda-feira (20), alunos autistas participam de atividades recreativas na Apae das 8h às 14h. Na terça-feira, dia 21, os alunos, acompanhados pelos pais, vão desfrutar de bons momentos na Sessão de Cinema no West Side, bem cedinho, às 8h. Nesse mesmo dia, às 14h, o Expresso Brincalhão pede passagem para entrar no mundo das histórias infantis e garantir diversão na Apae. Enquanto isso, alunos autistas participam de atividades recreativas no Martinelli Eventos. No dia 22, a programação terá palestra aos pais sobre o tema da semana e às 9h30, na Apae, batizado e troca de cordas dos alunos capoeiristas, sob a coordenação do professor Orli Santos Rosa, o mestre Ciência. E tem mais sessão de cinema, a partir das 14h, no West Side. No dia 23, show de mágica e mateada, palestra e passeio com alunos autistas no Parque Vitória. No dia 24, outro grande evento da programação, o Calçadão Apaexonado, na Travessa Padre Champagnat, oportunidade ímpar para a Apae mostrar para a comunidade o trabalho lá desenvolvido. E nos dias 27 e 28, a programação reserva a visitação da Apae para a população, atividades com alunos autistas e apresentação do Coral APAEncanta em supermercados da cidade.