Anitta recebe compacto urbano Twizy elétrico

Embaixadora da Renault e estrela da nova campanha de varejo da marca, a cantora Anitta recebeu da fabricante terça-feira, o compacto urbano Twizy, 100% elétrico. O veículo, que é um sucesso à venda em 35 países, é queridinho da estrela.

“Quando vi o Twizy na França, eu me apaixonei na hora. Estou adorando experimentar esse carro, não só por ser 100% elétrico, mas porque o Twizy é contemporâneo, divertido e encanta todo mundo por onde passa. É impossível ficar indiferente a ele”.

No Brasil, o Twizy não está à venda para o público final, mas é comercializado em parcerias realizadas pela Renault com empresas e o poder público envolvendo a mobilidade zero emissão. A marca já vendeu cerca de 150 veículos elétricos no país. Vale lembrar que a Renault faz parte da Aliança líder mundial na venda de carros elétricos.

Legenda:

Anita passa a se locomover com o Twizy, 100 eletrico, mas que só comercializado no Brasil por parceiros da Renault