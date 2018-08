Andreas Pereira diz que é um meio-campista completo

Rio de Janeiro - O meio-campista Andreas Pereira, do Manchester United, foi uma das novidades da última convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador. Em entrevista ao “Seleção SporTV”, o jogador, que é filho de paranaenses, mas nascido na Bélgica, explicou o seu estilo de jogo e as diferentes posições em que pode atuar pelo Brasil.

“Sou um meio de campo meio completo, que pode jogar de primeiro volante, de segundo ou na função de 10. Comecei essa temporada como primeiro volante e nessa posição tenho procurado ajudar mais a equipe [do Manchester United]. Mas também posso jogar como segundo volante, como chamam aqui, de ‘box to box’, com chegada na área. Procuro criar o jogo e ajudar a equipe na defesa”, explicou o jogador.

Andreas Pereira tem dupla nacionalidade. Ele é filho de brasileiros (a mão é de Cascavel e o pai de Londrina), mas nasceu em Duffel, na Bélgica. Ele defendeu os dois países em categorias de base, mas em 2015, pouco antes do Mundial Sub-20, enviou uma carta para a Fifa pedindo para vestir a camisa do Brasil. Essa mudança, de acordo com consulta da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), só pode ser feita uma vez.

“Já tinha na minha cabeça isso. Sempre foi meu sonho, desde criança, jogar pela seleção. É um orgulho para a minha família. Nasci na Bélgica, sou brasileiro, filho de brasileiros. Estou muito orgulhoso desse momento que vivo na minha carreira”, comentou o meio-campista.