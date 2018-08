Ana Marcela é bronze na maratona aquática do Pan-Pacífico no Japão

Rio de Janeiro – No último dia de competições, ontem, o Brasil conquistou mais uma medalha no Campeonato Pan-Pacífico, no Japão. Desta vez, o pódio veio com Ana Marcela Cunha, que terminou a prova de 10 km da maratona aquática com o bronze, o primeiro do Brasil na história da competição – e a quinta medalha do Brasil no Pan-Pacífico.

Ana Marcela Cunha fez uma prova brilhante e esteve à frente do primeiro pelotão durante todas as cinco voltas do circuito. A atleta da seleção só foi superada no fim da última volta, quando a americana Haley Anderson e a australiana Kareena Lee encostaram e, em um final de prova emocionante, tocaram a placa antes da brasileira. Haley terminou com o ouro (2h08m24s), Kareena Lee com a prata (2h08m26s) e Ana Marcela Cunha com o bronze (2h08m27s).

Entre os homens, Allan do Carmo acompanhou o primeiro pelotão durante as primeiras voltas da prova. O atleta da seleção brasileira, porém, ficou um pouco atrás no sprint final e terminou a prova na quinta colocação (1h59m23s). Victor Colonese terminou em 14º com o tempo de 1h59m27s. O ouro foi para o americano Jordi Wilimovsky (1h58m50s), a prata para o canadense Eric Hedlin (1h56m56) e o bronze para o australiano Nick Slowman (1h59m20s).