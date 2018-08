Amor pela música e oração

Algemiro Carvalho Nascimento 18 de julho de 1929 Falecimento 22 de agosto de 2018

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará”. O Salmo 91 sempre foi o preferido do comerciante aposentado Algemiro Carvalho. Costumava ler o texto em voz alta para a neta Isabela.

Natural de Tibagi, no Paraná, Algemiro foi presente na vida dos netos e da família. Gostava de contar as viagens aéreas que fazia e como apreciava observar as nuvens.

Em setembro de 1990 se casou com Esly Terezinha Arruda, sua segunda união matrimonial.

O som das cordas de violão fazia bem para Algemiro. “Gostava que eu tocasse violão em meu quarto para que da casa dele ele ouvisse”, lembra Isabela.

Música evangélica

Também costumava cantar em casa os hinos evangélicos. A plateia que ouvia as músicas era composta pelos netos. Era membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas nos últimos anos estava acamado e não conseguia participar das celebrações religiosas.

Família

Algemiro teve oito filhos: Lenita, Raquel, Gilmara, Saulo, Nilo César e Marcos, além de Janir e Janete, os dois últimos já falecidos.

Nos últimos dias, a saúde já debilitada enfraqueceu ainda mais e Algemiro Carvalho faleceu no dia 22 de agosto aos 89 anos. Foi sepultado no Cemitério Cristo Redentor, no Bairro Guarujá, em Cascavel.