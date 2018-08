América-MG quer quebrar jejum contra Flamengo

Belo Horizonte - O América-MG se prepara para enfrentar o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Independência, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a primeira vez em que as equipes se enfrentarão em jogos oficiais no estádio.

Atualmente, o América-MG mantém um jejum de 18 anos contra o Flamengo. A última vitória foi por 2 a 1, no Maracanã, pelo Brasileiro de 2000. Desde então, foram oito duelos, com sete vitórias dos cariocas e uma dos mineiros.

O retrospecto geral no campeonato é favorável ao Flamengo. Em 13 partidas, os cariocas venceram oito, os mineiros duas e houve três empates. O Coelho marcou 11 gols, enquanto o Rubro-Negro balançou as redes em 18 oportunidades.