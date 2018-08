Alvaro diz que, se eleito, convida Moro para ministro

Curitiba - O Podemos oficializou nesse sábado (4), em convenção nacional realizada em Curitiba, a candidatura do senador Alvaro Dias à Presidência da República. Em seu discurso, Alvaro disse que, se eleito, convidará o juiz federal Sérgio Moro para assumir o Ministério da Justiça. "Se eu ganhar, vou convidar o juiz Sérgio Moro para ser o ministro da Justiça".

"Não há como não mudar agora, porque nos judiaram demais, nos castigaram demais. A mentira foi a arma, promoveram um cenário de ilusão com a mistificação, a encenação e a enganação. Construíram um castelo de ficção e utopia. Nós vamos colocar no chão esse castelo. Porque agora ou vai ou racha. Ou arrebenta a tampa da caixa. E o Paraná sabe disso", disse o candidato do Podemos.

Coligação

Após decisão entre os convencionais da legenda, o PSC decidiu durante a semana apoiar a candidatura de Dias e Paulo Rabello de Castro foi confirmado como candidato à Vice-Presidência na chapa do senador.

O prazo para a realização das convenções termina neste domingo (5) e até o dia 15 os partidos deverão registrar os candidatos na Justiça Eleitoral. A expectativa é de que a coligação tenha, além do Podemos e do PSC, o PRP.

Perfil

Alvaro Dias tem 73 anos e está no quarto mandato de senador. De 1987 a 1991, foi governador do Paraná, à época pelo PMDB. Na década de 1970, foi deputado federal por três legislaturas. Foi vereador de Londrina e deputado estadual no Paraná. Formado em História, o senador já migrou de siglas sete vezes. Ele foi eleito em 2014 pelo PSDB, mudou para o PV e, em julho do ano passado, buscou o Podemos, antigo PTN, para se unir à tentativa da sigla de imprimir a bandeira da renovação da política e da participação direta do povo na política.