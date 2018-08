Alvará Fácil Online: 130 emissões em 48 horas

Cascavel - Protocolar e retirar um documento tão importante quanto o Alvará de Regular Funcionamento sem a necessidade de ter que se dirigir uma, duas ou várias vezes até a prefeitura não é apenas mais uma ideia, mas uma realidade que já produz bons frutos. Desde 1º de agosto, quando o sistema entrou em funcionamento, até o dia 7, já foram protocolados 199 processos e 130 alvarás emitidos em até 48 horas.

O Alvará Fácil Online é resultado da determinação do prefeito Leonaldo Paranhos para agilizar processos na administração municipal, desburocratizado o sistema e garantindo agilidade aqueles que necessitam dos serviços do Município. O Decreto 14.305 que regulamenta o alvará online foi assinado pelo prefeito dia 31 de julho, na presença de representantes de contadores e contabilistas que participaram da implantação do programa. De acordo com Paranhos, esses profissionais “têm papel fundamental nesse processo e são ferramenta importante para o Município na arrecadação, que é a garantia da sobrevivência dos serviços da prefeitura”.

A partir da nova ferramenta disponível no Portal da Prefeitura de Cascavel, empresários e contadores poderão emitir, do próprio escritório, o alvará de licença em até 48 horas, dependendo da atividade. Alguns setores podem levar três dias e outros até 15, “porém, conseguimos implementar a agilidade que era uma reivindicação antiga da classe dos contadores e dos empresários”, completou o secretário de Finanças, Renato Segalla.

Antes do Alvará Fácil Online, a estimativa era de 21 a 70 dias, com prazo médio de 45 dias para a emissão.

Treinamento

No início da semana cerca de 70 contadores, técnicos em contabilidade e escriturários realizaram treinamento técnico na prefeitura, monitorados por servidores do setor de alvará.