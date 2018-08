Alvará Fácil já está Online

Demanda antiga da sociedade, da classe empresarial e dos contabilistas de Cascavel, o Alvará Fácil Online já é realidade em Cascavel. O prefeito Leonaldo Paranhos assinou o Decreto 14.305, que institui o novo sistema.

Disponibilizada aos contribuintes por meio do Portal do Município, a nova ferramenta permite a empresários e contadores poderão emitir, do próprio escritório, o alvará de licença em até 48 horas. "Isso para empresas que não envolvem grau de risco. Para algumas atividades com grau de risco maior, trabalha-se com expectativa de um a três dias e outras situações de maior complexidade com até 15 dias", explica o secretário de Finanças, Renato Segalla.

Esse prazo representa uma redução significativa diante do contexto atual. Hoje a estimativa é de 21 a 70 dias, com prazo médio de 45 dias para a emissão, após um trâmite burocrático que começa com a emissão de um dossiê de documentos que precisa ser entregue fisicamente na Secretaria de Finanças, depois tramita em todas as secretarias, até a certificação final.

A nova ferramenta permite ainda acolher pedidos de inscrições e renovações de alvará de licença de empresas de forma digital, visando desburocratizar o processo, tornando-o mais fácil, rápido e eficiente. "A burocracia ficou no passado. Agora já está disponível no portal do Município o banner Alvará Facil Online, cujo nome do projeto foi sugestão da própria classe de contadores; isso resultará em ganho de produtividade, redução no fluxo de pessoas e documentos na prefeitura e no prazo de atendimento para a elaboração ou renovação do alvará de licença", explicou Segalla.

O banner pode ser acessado no Portal do Município (www.cascavel.pr.gov.br). Na aba esquerda também é possível acessar serviços interligados às demais secretarias e autarquias, como mostra a imagem abaixo.