Alunos de Arquitetura vão realizar estudos para implantação de Jardim Botânico em Cascavel

Está no planejamento da Prefeitura Municipal de Cascavel a implantação de um Jardim Botânico na cidade. O local já está até definido: será na área expandida do Parque Paulo Gorski, ao lado do Lago Municipal. Em busca de parcerias para estudos em relação ao projeto, a Administração Municipal propôs um convênio com o curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAG. A intenção é que os alunos realizem propostas de estudos sem responsabilidade técnica para o novo ponto turístico da cidade.

O convênio que será firmado entre a graduação e a Prefeitura tem o objetivo de que os alunos do 8º período Integral e 10º período Noturno do curso executem essa missão na disciplina de Estágio Supervisionado, ministrada pelas professoras, Tainã Lopes, Gabriela Bandeira e Renata Esser. "Foi uma ideia que veio do prefeito, Leonaldo Paranhos. A FAG é um banco de ideias, precisamos colocar esses alunos para serem parceiros do município. Nada melhor que uma instituição que está consolidada para ajudar nisso. Com base no que for proposto, teremos uma base para o projeto, podendo então, ir em busca de recursos", comenta o Chefe de Gabinete, Alcineu Gruber.

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente, Rômulo Quintino, Cascavel é uma cidade inovadora, e no meio ambiente não é diferente, por isso, o plano de governo integra a construção do Jardim Botânico. "O Lago Municipal é uma área espetacular, uma das maiores áreas verdes do Brasil no perímetro urbano. Nós vamos coletar as ideias para desenvolver modelos. A intenção é prestigiar a questão botânica, como existe em outras cidades como Curitiba e Rio de Janeiro, mas com uma marca própria que será proposta pelos alunos da FAG", reforça Quintino.

A professora, Renata Esser, destaca a relevância do desafio lançado aos alunos, já que poucos profissionais irão se deparar com uma proposta como essa na carreira. "Mais uma vez o Laboratório de Estágio do CAUFAG firma esses termos de convênios externos através do que a gente chama de projetos de responsabilidade social. É uma forma de a gente contribuir com a sociedade, além de deixar que o nosso aluno absorva conhecimento e tenha contato com um cliente externo com um programa de necessidades mais próximo da realidade", expõe.

Legenda: Estudos serão executados na disciplina de Estágio Supervisionado