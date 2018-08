Alto nível no 43º Festin

A 43ª edição do Festival de Inverno de Toledo, tradicionalmente conhecido como Festin, chegou a mais uma final. O evento teve duração de quatro dias e reuniu artistas locais calouros e veteranos. Com o objetivo de fomentar e desenvolver a cultura local, o Festin contou com diversas categorias. Quem compareceu ao Teatro Municipal pôde ouvir estilos como popular, sertanejo, bandas e também composições.

Com casa cheia praticamente todos os dias, aproximadamente 50 mostras musicais foram realizadas no Teatro Municipal. Os participantes foram avaliados pelos seguintes quesitos, afinação; ritmo; dicção vocal (pronúncia das palavras) e postura de palco (apresentação). Na categoria composição os critérios de avaliação foram letra (poesia da música); melodia (conforme partitura da composição); ritmo (tempo rítmico); afinação na interpretação; e dicção vocal e coerência musical.

“É coisa estranha e louca a solidão. Sopra um eco frio no som desta canção. Quer silenciar... chama a escuridão”. Esse é o trecho da composição vencedora na categoria Composição. O autor e músico Gianni Ambrosino contou que já participou do Festin e o mais difícil é encarar o próprio nervosismo. “Há algum tempo fiquei no terceiro lugar. O nervosismo é algo que toma conta de qualquer cantor. Dessa vez estava mais calmo consegui realizar uma apresentação melhor. Fiquei muito feliz pela colocação, esse é um reconhecimento do trabalho árduo que temos”, destacou.

Classificação Final

Na Categoria Juvenil, a primeira colocação ficou com Gabriely Costa. Na Popular, a participante Hayanne Alves conquistou o primeiro lugar. No Sertanejo, Lucas Ferreira de Oliveira, ganhou. Na categoria especial, que contou com alguns veteranos do Festin, a participante Janaína Becker, foi vencedora.

Na Categoria Composição, em que os participantes puderam apresentar suas autorias, a primeira colocação ficou com Gianni Ambrosino. Para a Categoria Bandas, quem ficou em primeiro lugar foi os participantes da Moozband.