Altas temperaturas e baixa umidade marcam a semana

Palotina - Os próximos dias serão de calor intenso e baixa umidade relativa do ar em toda a região oeste. De acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), em Palotina os níveis da umidade do ar chegam aos 25% entre hoje e amanhã e exigem cuidados especialmente com a prática de exercícios ao ar livre. A umidificação dos ambientes com vaporizadores e o consumo frequente de água são indicadas.

A dez dias do fim do inverno, as temperaturas disparam. Para Palotina, a máxima hoje deve chegar aos 30ºC. Na quinta-feira, com a presença de algumas nuvens, a umidade do ar deve aumentar um pouco, ficando entre os 40% e 85%, e as temperaturas variam entre 17ºC e 28ºC.

Em Cascavel hoje e amanhã serão dias de calor com a temperatura chegando a 29ºC. Na quinta-feira tem probabilidade de pancadas de chuva fraca (quatro milímetros) e as temperaturas variam entre 16ºC e 26ºC.

Em Foz do Iguaçu os termômetros devem bater os 32ºC. E na quinta-feira tem previsão de chuva fraca (três milímetros).

Fim do inverno

O Sistema Meteorológico não prevê mais frentes frias para este mês. Com o início da primavera no dia 22, às 10h54, as temperaturas ficam altas. Algumas ondas de frio ainda podem ser registradas em outras regiões do Estado, mas para o oeste o inverno já chegou ao fim.