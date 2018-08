Alta velocidade no distrito

No Distrito de São Salvador, interior de Cascavel, a alta velocidade que os veículos passam pela rodovia PR-180 assunta os clientes da comerciante Vanusa de Lara, que trabalha na beira da estrada, no começinho da área urbana do distrito. “Eu até já me acostumei, mas os clientes que param aqui demonstram medo. Já teve bastante acidente na minha porta”.

Segundo ela, os motoristas são muito imprudentes. Ela sugere um redutor de velocidade no local.

A reportagem do Hoje News ficou por cerca de 20 minutos observando a rodovia e constatou carros beeeeem acima dos 80 km/h permitidos na via.

Conforme o sargento Pedro Ricardo Pinheiro, são feitas operações com radar todos os dias e são flagrados pelo menos 40 veículos cima do limite de velocidade em cada ação.

Vanusa mora há 22 anos em São Salvador e confessa que gostaria de mais tranquilidade: “O pessoal tinha que se conscientizar. É muito abuso, ninguém respeita o limite”.