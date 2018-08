Almoço da Tilápia

O Provopar de Nova Aurora já está vendendo os ingressos para a 8ª Festa da Tilápia, que será dia 23 de setembro. A festa é promovida pelo Provopar e conta com apoio da prefeitura, da Câmara de Vereadores e da Copacol.

O almoço será servido a partir 11h30 no Salão Paroquial São Roque e tem como prato principal a tilápia. Ela será servida em molho, assada e frita, com arroz, saladas e outros acompanhamentos.

O almoço custa R$ 30, crianças menores de seis anos não pagam ingressos, de seis a dez anos pagam meio almoço mas sem direito ao prato de brinde, e maiores de dez anos pagam ingresso de adulto.

Os ingressos podem ser adquiridos na Casa da Criança, na Farmácia do Povo, nos Supermercados Copacol e Cassaro, no Buffet Beleti, no Restaurante Soberano, nas Rádios Club e Aurora, no Salão Moça Bonita e nas Lojas Movare.