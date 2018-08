Allan Aquino é a revelação da temporada em Cascavel

Allan Aquino conquistou domingo o título da categoria Marcas B por antecipação (Foto: Ailton Santos)

O paraguaio Allan Aquino é a revelação do ano no automobilismo de Cascavel. Ele estreou no automobilismo nesta temporada, disputando a categoria Marcas B e logo mostrou ser habilidade e venceu quatro das cinco etapas do Metropolitano já disputadas. Domingo ele comemorou o título com uma etapa de antecipação.

Oriundo da arrancada e com participações em Track Days, Allan diz que a adaptação ao Ford Ka da RMP Motorsport foi rápida. “Treinei um dia em Cascavel. Dei cinco voltas e fiz um tempo na casa de 1m20s. O Rodrigo Portes me disse que isto seria tempo para competir. A partir daí a adaptação foi rápida e já estreei com vitória. Não tinha noção de como seria as competições, mas estou satisfeito e divido o título com os familiares, amigos e muitas outras pessoas que me ajudaram como o Guinho Biberg, a família Portes, o Marcelo Beux, meus apoiadores, a Injepro e a TripleA”, diz Allan.

No próximo ano Allan subirá para a categoria Marcas A. Os planos será disputar o Metropolitano de Cascavel, o Paranaense e o Turismo Nacional.