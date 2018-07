ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Novas tecnologias para silagem

Evento traz novidades para a cobertura da silagem (Foto: Divulgação )

A silagem é um dos assuntos em destaque no Show Pecuário 2018. No primeiro dia do evento, o zootecnista e mestre em produção animal e diretor técnico da Lallemand Brasil Edson Carlos Poppi dará uma palestra sobre tecnologias de armazenagem e os inoculantes usados na produção da alimentação animal. “Vamos falar sobre os processos de fermentação e as ações de cada bactéria. Na outra oportunidade, o assunto será a EVOH Silostop, uma tecnologia nova para preservação da silagem”, adianta.

As duas palestras serão na tarde do dia 24.

Na primeira delas, Edson apresentará um histórico sobre os inoculantes utilizados nas silagens. Assunto complexo, Edson tentará uma abordagem mais simples: “Começo pelas bactérias, suas funções e também as diferentes fermentações em cada tipo de material, como milho, azevém e aveia. Quanto aos tipos de inoculantes, vamos discorrer sobre as três fases. A primeira são os acidificadores. Depois, vieram os antifungos e por fim a composta por Lactobacillus buchneri, que aumentam a digestibilidade”.

Na segunda oportunidade, Poppi trará informações sobre os avanços na cobertura de silagem. Antigamente, o material utilizado com mais frequência pelos produtores de silagem era a base de polietileno. Seguido pelas lonas compostos de poliamida, já com considerável melhoria na permeabilidade ou aumento de resistência em relação ao oxigênio, que quando entra em contato com a silagem a faz apodrecer mais rapidamente. A última novidade, bastante superior, é feita com EVOH (Etilino-Vinil Álcool).

“Esse material já é usado na indústria alimentícia para exportar alimentos à vácuo, como carnes, verduras e legumes. Agora ela está disponível para o mercado animal, o que garante um volumoso de maior qualidade”, comentou Poppi.

Como bloqueia a passagem de oxigênio, outra vantagem do material, mais conhecido como EVOH Silostop, é a de evitar o apodrecimento na camada superficial do silo, geralmente perdida pelos pecuaristas.

Show Pecuário 2018

O Show Pecuário, organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná, foi criado com o objetivo de ser um grande disseminador de tecnologia, informação e de novos negócios aos criadores de animais da região oeste do Paraná.

Além da feira, dos expositores, da indústria, do comércio e da prestação de serviços, o Show Pecuário reúne animais entre bovinos de leite e corte, ovinos e equinos, que vão participar de leilões, julgamentos e do balcão permanente de negócios. Palestras, workshops e reuniões também serão realizados ao longo dos quatro dias da feira.

