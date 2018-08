Alerta para acidentes

A média de acidentes de trânsito no mês de agosto é de 11 por dia. O dado é do Corpo de Bombeiros, que alerta para o alto número de colisões na cidade. Do início de agosto até o dia 22, foram 250 batidas atendidas pela corporação.

Já média de ocorrências é de mais de 20 ocorrências por dia, das mais diversas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria dos acidentes é registrada perto do meio-dia e no fim da tarde, horários de mais movimentação nas ruas de Cascavel. A quantidade de acidentes deste ano, em oito meses incompletos, já superou todo o registrado em 2017.

Bingo clandestino

A operação que desarticulou um cassino clandestino no Centro de Cascavel na noite de quarta-feira gerou muita especulação ontem. Funcionários de empresas que funcionam no mesmo prédio relataram que o primeiro andar, onde funcionava o cassino, sempre era visitado por pessoas bem vestidas, mas que os vidros escuros impediam de ver o que acontecia lá dentro. A polícia já identificou os responsáveis pelo bingo que assinaram um termo circunstanciado.

Idosa ferida

Uma idosa ficou ferida em um acidente registrado na tarde de ontem no Centro de Cascavel. A colisão aconteceu na Rua Rafael Piccoli, esquina com a Rua Mato Grosso. Um Fox seguia pela Rua Rafael Piccoli quando bateu em um Renault Clio que seguia pela Rua Mato Grosso. Com o impacto, o Clio bateu em um Pálio estacionado. A idosa teve ferimentos leves e foi levada para atendimento hospitalar pelo Corpo de Bombeiros.

193 fora do ar

O telefone 193 do Corpo de Bombeiros ficou algumas horas sem funcionar na tarde de ontem em Cascavel. Foi necessário apoio da Polícia Militar e a população foi orientada a ligar para o telefone 190 para pedidos de socorro. Por volta das 15h de ontem o sistema foi reestabelecido e o atendimento normalizado por meio do telefone.

“Surra” de aniversário

A Polícia Militar prendeu na tarde de ontem um homem de 43 anos que agrediu a mãe, de 67 anos, que fazia aniversário ontem. Em vez de presente e gratidão, ela levou uma surra do filho, e o caso chegou à polícia.

O crime aconteceu na Rua do Vale, no Loteamento Nova Cidade, em Cascavel.

Segundo a polícia, o homem não tinha sinais de embriaguez, mas é surdo-mudo. Ele foi encaminhado para a 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel.