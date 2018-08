Akyu Myasava foi o único cascavelense a disputar o Campeonato Sul-Americano de Kart, encerrado ontem no fim da tarde no Kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Ele disputou as categorias Cadete, com motor Honda; e a Mini Swift, com motor Yame 2 Tempos. O motor Yame está em teste para substituir o Honda nas próximas temporadas.