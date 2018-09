Agrinho 2018 recebe mais de 7 mil inscrições

O Concurso Agrinho 2018 registrou 7.003 trabalhos inscritos, crescimento de 16,4% em relação aos 6.012 do ano passado. Entre todas as categorias, Redação é a que tem a maior parte das inscrições, com 4.757 trabalhos, enquanto Desenho somou 1.250. Na sequência, Experiência Pedagógica registrou 743 trabalhos, Relato Escola Agrinho 204, Relatório Município Agrinho 31 e Relato Núcleo Regional de Educação 18.

A pedagoga do Detec (Departamento Técnico Econômico) do Sistema Faep/Senar-PR Isabella do Carmo Noviski ressalta que o aumento significativo nas inscrições está diretamente ligado ao 2º Seminário Regional de Formação de Professores Agrinho, promovido pelo Senar-PR ainda em maio e junho. “Muitos professores que participaram dos Seminários, até então, não sabiam do concurso. Diante dos conhecimentos que foram transmitidos nas palestras, passaram a fomentar o Programa entre os alunos”, destaca Isabella.

O 2º Seminário Regional de Formação de Professores Agrinho percorreu 15 municípios, no total de 16 encontros (dois em Curitiba). No somatório de todos os eventos, mais de sete mil docentes participantes, com uma programação que contou com palestras com profissionais renomados do Brasil e de Portugal.