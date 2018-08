Agosto Azul: Palestra reuniu 140 homens

Nova Santa Rosa - A Prefeitura de Nova Santa Rosa realizou semana passada uma palestra alusiva ao Agosto Azul. Cerca de 140 homens participaram do evento que teve como palestrante o médico urologista Carlos Augusto Barreira.

O médico faz parte do corpo clínico do Ceonc - Hospital do Câncer de Cascavel. A palestra contou com a presença do prefeito de Nova Santa Rosa, Norberto Pinz, do vice-prefeito e secretário de Saúde, Noedi Max Hardt, do secretário de Finanças, Ari Schmidt, e da comunidade em geral que assistiu e acompanhou a programação.

A Campanha Agosto Azul foi instituída em 2012 no Estado do Paraná. Em Nova Santa Rosa, as atividades alusivas à campanha serão realizadas durante todo o mês.

De acordo com o secretário de Saúde, Noedi Max Hardt, é muito importante a realização de campanhas de conscientização: “É visível a importância de campanhas de conscientização e incentivo à prevenção e detecção precoce de diversas doenças que atingem a nossa população. A Campanha Agosto Azul é dedicada a saúde do homem e tem o objetivo de chamar a atenção para a importância de hábitos saudáveis e preventivos para a saúde.

Os cuidados importantes e fundamentais para a saúde do homem são: praticar atividades físicas, manter uma alimentação saudável, evitar o tabagismo e o excesso de bebidas alcoólicas e visitar um médico regularmente. “Nós do poder público municipal queremos que os homens nova-santa-rosenses tenham bons hábitos e um estilo de vida saudável. A Campanha Agosto Azul tem o objetivo de reforçar isso e mobilizar a comunidade.”, enfatiza o secretário de Saúde, Noedi Hardt.

PROGRAMAÇÃO

Durante todo o mês de agosto serão realizadas atividades especiais para os homens. As consultas foram marcadas para o dia 25 de agosto no Centro de Saúde Lídia Boll, todos os homens acima de 50 anos foram agendados, o atendimento será por ordem de chegada. Os homens com menos de 50 anos que apresentarem alguma alteração nos exames também serão atendidos pelo médico urologista. No dia 25 de agosto, além das consultas o posto de saúde estará realizando os testes rápidos de sífilis, HIV, hepatite e herpes, os testes rápidos são para todos os homens, mesmo os que não realizaram o agendamento de exames. É necessário levar o cartão SUS e o RG.