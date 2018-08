Agosto Azul incentiva homens a cuidar da saúde

Instituído no Estado do Paraná em 2012, o mês de agosto é dedicado à realização de ações para incentivar a prevenção e a promoção da saúde do homem. O objetivo principal da campanha é motivar uma mudança cultural para que os homens cuidem mais da sua saúde.

O alerta aqui é para dois tipos de câncer, de pele (melanoma) e próstata. O melanoma cutâneo é um tipo de câncer de pele que tem origem nos melanócitos (células responsáveis pela produção de melanina e, portanto, pela cor da pele) e tem predominância em adultos brancos.

Segundo dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer), embora o câncer de pele seja o mais frequente no Brasil (as maiores taxas estimadas encontram-se na Região Sul) e corresponda a 30% de todos os tumores malignos registrados no País, o melanoma representa 5% das neoplasias malignas do órgão. É considerado o mais grave devido à sua alta possibilidade de metástase.

De acordo com o médico do Departamento de Cirurgia Oncológica do IOP (Instituto de Oncologia do Paraná), Leandro Carvalho Ribeiro, “o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento do câncer de pele e a prevenção ainda é uma grande aliada para se evitar novos casos”.

Fique atento!

1 - Uma das formas de prevenção é estar sempre atento aos sinais que podem aparecer na pele. Verifique a presença de pintas ou manchas e decore a regra chamada de ABCD. A, de assimetria - a lesão possui formato irregular; B, bordas irregulares; C, a lesão possui coloração variada; D, diâmetro da lesão maior do que seis milímetros.

2 - Cuidado com a exposição ao sol em todas as épocas do ano. Em ambiente com o excesso de radiação solar, procure usar chapéu, camiseta com mangas compridas e protetor solar (FPS) 30, no mínimo. Importante é reaplicar o produto a cada duas horas ou menos, nas atividades de lazer ao ar livre.

3 - Tipo de pele. Os grupos com maior risco são os do fototipo I e II, ou seja, pele clara, sardas, cabelos claros ou ruivos e olhos claros.

4 - História familiar. É muito importante verificar se há antecedentes familiares com o histórico da doença.

Câncer de próstata, a doença silenciosa

O câncer de próstata é o segundo no Brasil de maior incidência entre a população masculina, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma, de acordo com estudos do Inca. Geralmente, esse tipo de câncer começa a se manifestar principalmente nos homens que atingem a idade de risco, 50 anos.

O exame do toque retal (através do toque, a próstata pode ser avaliada internamente, podendo identificar doenças, como câncer de próstata) ainda é um tabu muito grande e vem revestido de preconceito, por isso campanhas como Agosto e Novembro Azul são importantes, justamente por tentarem quebrar este estigma. O câncer de próstata é uma doença silenciosa e quando apresenta sinais já está num estado avançado, requerendo a escolha de tratamento adequado e de forma individualizada.

A coleta de exame de PSA e o toque retal especialmente entre os 50 e 69 anos ainda são as melhores armas no combate a essa neoplasia tão prevalente no homem.

Agosto Azul e Dourado 2018

A Secretaria de Saúde do Paraná convida para a cerimônia de abertura do Agosto Azul, mês dedicado à saúde do homem, e o Agosto Dourado, mês dedicado à promoção, proteção e incentivo à amamentação.

Data: 7 de agosto, terça-feira

Horário: das 8h às 17h

Local: Teatro da Federação Espírita do Paraná

Endereço: Alameda Cabral, 300 - Centro, Curitiba.

PROGRAMAÇÃO

8h- Acolhimento

8h30- Abertura

9h30- Política Nacional de Aleitamento Materno - Renara Guedes Araújo (Consultora Técnica do Ministério da Saúde)

10h20- Relato de experiência do município de Pinhais/PR - Katia Gaberz Kirschnik (Coordenadora da Unidade de Saúde da Mulher e da Criança)

10h40- Revisão da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) - Francisco Norberto Moreira da Silva (Coordenador Nacional de Saúde do Homem do Ministério da Saúde)

14h- Masculinidades e Cuidado- André Ribeiro Langowski (Cardiologista da Divisão de Atenção ao Risco Cardiovascular)

14h50- Relato de Experiência do município de Agudos do Sul/PR- Nadir Antunes da Silva Hyrayama (Núcleo de Estratégia de Saúde da Família Rui Barbosa)

15h10- Evidências Científicas em Aleitamento Materno- Beatriz Genovez (Coordenadora do Banco de Leite Humano do HU de Maringá)

17h - Encerramento